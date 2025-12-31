Cremonese, Nicola ritrova un ex viola. Davanti spazio alla coppia Bonazzoli-Vardy

La Cremonese di Davide Nicola è ormai riconosciuta unanimemente come la sorpresa più luminosa di questo campionato. Un clima di fiducia che accompagna i grigiorossi verso la trasferta di Firenze, in quella che la classifica definisce a sorpresa come una delicata sfida per non retrocedere.

Per il match di domenica alle 15, Nicola può sorridere per il recupero di Federico Ceccherini . Il difensore torna a disposizione proprio contro il suo passato, pronto a guidare un reparto che dovrà contenere le folate viola. In avanti, i dubbi sono pochi: la coppia composta da Bonazzoli e Jamie Vardy sembra destinata a guidare ancora una volta l'attacco , con l'obiettivo di colpire di rimessa una Fiorentina in cerca di certezze.

Ecco Marianucci

Mentre il gruppo lavora sodo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” tra esercitazioni tattiche e focus sul possesso palla, la dirigenza lombarda ha messo a segno un colpo importante per rinforzare la rosa. È ormai in chiusura, come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il passaggio di Luca Marianucci dal Napoli alla Cremonese. Un'operazione in prestito che regala a Nicola un centrale di prospettiva, pagato in estate circa 10 milioni di euro ma rimasto ai margini del progetto di Conte.