La Cremonese di Davide Nicola è ormai riconosciuta unanimemente come la sorpresa più luminosa di questo campionato. Un clima di fiducia che accompagna i grigiorossi verso la trasferta di Firenze, in quella che la classifica definisce a sorpresa come una delicata sfida per non retrocedere.
Cremonese, Nicola ritrova un ex viola. Davanti spazio alla coppia Bonazzoli-Vardy
Per il match di domenica alle 15, Nicola può sorridere per il recupero di Federico Ceccherini. Il difensore torna a disposizione proprio contro il suo passato, pronto a guidare un reparto che dovrà contenere le folate viola. In avanti, i dubbi sono pochi: la coppia composta da Bonazzoli e Jamie Vardy sembra destinata a guidare ancora una volta l'attacco, con l'obiettivo di colpire di rimessa una Fiorentina in cerca di certezze.
Mentre il gruppo lavora sodo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” tra esercitazioni tattiche e focus sul possesso palla, la dirigenza lombarda ha messo a segno un colpo importante per rinforzare la rosa. È ormai in chiusura, come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il passaggio di Luca Marianucci dal Napoli alla Cremonese. Un'operazione in prestito che regala a Nicola un centrale di prospettiva, pagato in estate circa 10 milioni di euro ma rimasto ai margini del progetto di Conte.
L'innesto di Marianucci, tuttavia, non dovrebbe incidere nell'immediato. Con la partita del Franchi ormai alle porte, è improbabile che il nuovo acquisto venga gettato subito nella mischia. Nicola preferisce puntare sulla solidità del gruppo storico per affrontare una sfida così sentita, rimandando l'inserimento del classe 2004 alle prime gare di gennaio, quando potrà integrarsi meglio nei meccanismi difensivi grigiorossi. Lo riporta il Corriere dello Sport
