Conti (ex Atalanta e Milan): “Da Pioli l’ultimo schiaffo alla mia carriera”

Esploso con Gasperini, il classe 1994 ha deciso di chiudere la carriera dopo vari problemi fisici
In una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ormai ex calciatore Andrea Conti racconta la decisione di chiudere la carriera, parlando anche della sua esperienza al Milan sotto la gestione di Stefano Pioli:

Dopo tutti gli infortuni che ho avuto e l'ultimo anno trascorso da svincolato, ho deciso di chiuderla qui. Devo tanto, se non tutto, a Gian Piero Gasperini: ti massacra in allenamento e ti spinge a dare il massimo, poi però in partita ne raccogli i frutti. Voli e nemmeno te ne accorgi. Passato poi al Milan, all'inizio Pioli mi faceva giocare, poi però dopo il secondo infortunio al ginocchio non mi ha fatto più rientrare, senza alcuna spiegazione. Era come se non mi vedesse e sono sparito. E' stato l'ultimo schiaffo alla mia carriera, perché in quel momento mi sentivo bene.

