Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Maurizio Sarri sottoposto a un intervento: quando tornerà in panchina

altre news

Maurizio Sarri sottoposto a un intervento: quando tornerà in panchina

Maurizio Sarri sottoposto a un intervento: quando tornerà in panchina - immagine 1
Il tecnico della Lazio si è sottoposto ad un intervento
Redazione VN

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nelle ultime ore si è sottoposto ad un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a causa di un riscontro di fibrillazione atriale. Il club biancoceleste ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiali, che il trattamento ha avuto esito positivo.

L’allenatore sarà dimesso dal Policlico Tor Vergata di Roma nelle prossime 24 ore e starà a riposo per un paio di giorni, prima di tornare a dirigere gli allenamenti e seguire regolarmente la squadra domenica nella sfida all’Olimpico contro il Napoli.

Leggi anche
Gasperini vuole rinforzi in difesa: nel mirino due obiettivi della Fiorentina
Lazio, il mercato si sblocca: quanti nomi in comune con la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA