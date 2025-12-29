Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nelle ultime ore si è sottoposto ad un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a causa di un riscontro di fibrillazione atriale. Il club biancoceleste ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiali, che il trattamento ha avuto esito positivo.
Maurizio Sarri sottoposto a un intervento: quando tornerà in panchina
Il tecnico della Lazio si è sottoposto ad un intervento
L’allenatore sarà dimesso dal Policlico Tor Vergata di Roma nelle prossime 24 ore e starà a riposo per un paio di giorni, prima di tornare a dirigere gli allenamenti e seguire regolarmente la squadra domenica nella sfida all’Olimpico contro il Napoli.
