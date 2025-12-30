Qui Cremonese: grigiorossi a lavoro verso Firenze. E arriva un rinforzo dal Napoli

Come si legge sul sito ufficiale della Cremonese, la formazione grigiorossa si sta allenando sia a livello fisico che tattico in vista della sfida di domenica (ore 15), quando farà visita alla Fiorentina. Questo il report pubblicato dal club lombardo: "I grigiorossi sono scesi in campo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” alle ore 15 di oggi, martedì 30 dicembre. Il programma di lavoro è stato il seguente: attivazione fisica, lavoro con focus sulla tecnica dinamica ed esercitazioni sul possesso palla. La seduta si è poi conclusa con una partita e una sessione di lavoro fisico. Domani allenamento alle ore 10".