Qui Cremonese: grigiorossi a lavoro verso Firenze. E arriva un rinforzo dal Napoli

Come si legge sul sito ufficiale della Cremonese, la formazione grigiorossa si sta allenando sia a livello fisico che tattico in vista della sfida di domenica (ore 15), quando farà visita alla Fiorentina. Questo il report pubblicato dal club lombardo: "I grigiorossi sono scesi in campo al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” alle ore 15 di oggi, martedì 30 dicembre. Il programma di lavoro è stato il seguente: attivazione fisica, lavoro con focus sulla tecnica dinamica ed esercitazioni sul possesso palla. La seduta si è poi conclusa con una partita e una sessione di lavoro fisico. Domani allenamento alle ore 10".
Intanto, secondo quanto si apprende dal canale Youtube di Fabrizio Romano, è tutto fatto per il prestito fino alla fine della stagione del difensore del Napoli Luca Marianucci, appena una presenza in stagione con Conte. Marianucci era stato preso in estate dall'Empoli per 9 milioni di euro più uno di bonus, e dovrebbe essere a disposizione di Nicola nel nuovo anno, anche se forse la partita con la Fiorentina è un po' troppo a ridosso per vederlo subito in campo in un reparto dagli equilibri delicati.
