Fiorentina-Cremonese, domenica ore 15:00: dove vederla in tv ed in streaming

Prima partita del nuovo anno per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Al Franchi alle 15:00 arriverà la Cremonese di Nicola, vera e propria sorpresa di questa Serie A. I viola dovranno ottenere i tre punti per continuare a credere nelle speranze salvezza. Ecco dove vederla:
Dove vederla
Dove seguirla in Tv e radio—
|Domenica 4 gennaio,
ore: 15:00
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Mastroianni-Budel
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
