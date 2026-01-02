Viola News
Fiorentina-Cremonese, domenica ore 15:00: dove vederla in tv ed in streaming

La Fiorentina, per iniziare il nuovo anno al meglio, dovrà battere in casa la Cremonese di Davide Nicola. Ecco dove vedere la sfida del Franchi
Redazione VN

Prima partita del nuovo anno per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Al Franchi alle 15:00 arriverà la Cremonese di Nicola, vera e propria sorpresa di questa Serie A. I viola dovranno ottenere i tre punti per continuare a credere nelle speranze salvezza. Ecco dove vederla:

Dove seguirla in Tv e radio

Domenica 4 gennaio,

ore: 15:00

Stadio Artemio Franchi
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Mastroianni-Budel
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

