Dazn su Paratici: “Da domani ogni giorno è buono. Prima decisione su Vanoli”

Le ultime sull'arrivo ufficiali di Fabio Paratici alla Fiorentina
Redazione VN

Quando arriva Paratici?Federico Sala, bordocampista di Dazn, ha parlato così durante il collegamento dal terreno del Franchi della situazione dell'ex dirigente della Juventus:

Da domani ogni giorno è buono per l'annuncio di Paratici che sta risolvendo in queste ore col Tottenham. C'è stata una telefonata con Vanoli cui il futuro Head of Football viola ha confermato la fiducia.

