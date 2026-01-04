Quando arriva Paratici?Federico Sala, bordocampista di Dazn, ha parlato così durante il collegamento dal terreno del Franchi della situazione dell'ex dirigente della Juventus:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Dazn su Paratici: “Da domani ogni giorno è buono. Prima decisione su Vanoli”
news viola
Dazn su Paratici: “Da domani ogni giorno è buono. Prima decisione su Vanoli”
Le ultime sull'arrivo ufficiali di Fabio Paratici alla Fiorentina
Da domani ogni giorno è buono per l'annuncio di Paratici che sta risolvendo in queste ore col Tottenham. C'è stata una telefonata con Vanoli cui il futuro Head of Football viola ha confermato la fiducia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA