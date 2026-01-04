Viola News
Bucchioni: “Bene Fagioli e Comuzzo, ma solo un mattoncino. Finalmente la fortuna!”

Bucchioni
Il commento di Enzo Bucchioni a Radio Bruno
Redazione VN

Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno dopo la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese, ha commentato così il momento viola, usando parole chiare e dirette.

«Ho visto crescere qualche singolo, Fagioli e Comuzzo su tutti. È una vittoria che consolida, ma resta solo un mattoncino. Non dimentichiamo quello che è stato e quello che sarà».

Sul mercato e sui nuovi arrivi, il giornalista ha sottolineato: «È arrivato un giocatore come Solomon, che ha caratteristiche nuove. In rosa le ha solo Gudmundsson, che comunque vedo in crescita». E sul modo in cui è maturato il successo: «Una vittoria presa così vuol dire che ti sta girando anche un po’ di fortuna a favore».

Bucchioni ha poi chiarito il peso reale dei tre punti: «Questa è la prima vittoria vera. Quella con l’Udinese era stata falsata dall’espulsione di Okoye». Guardando avanti, ha aggiunto: «Mi aspetto altri acquisti dal mercato di gennaio».

Infine, uno sguardo al futuro e alla prossima sfida: «È l’inizio di una nuova era? Lo speriamo, ma intanto vedo segnali che mi confortano un po’ di più. Oggi ho visto una Lazio in grande difficoltà. Magari il Dio del calcio ci aiuterà ancora».

