Piccoli e quell’occasione d’oro. Attesa per il debutto di Solomon

Vanoli potrà contare sul nuovo acquisto Solomon. Per Roberto Piccoli quella di oggi è una partita da non sbagliare
La settimana di Moise Kean è stata complessa. Dopo alcuni giorni di assenza, a causa di un delicatissimo problema personale, come riporta Tuttosport, l'attaccante è tornato ieri al Viola Park. Per questo dal primo minuto partirà Roberto Piccoli. Per lui questa sarà un'occasione da cogliere, dopo una stagione che lo ha visto in forte difficoltà. Interesse anche per il nuovo arrivo Solomon. Il transfer è arrivato in tempo per la convocazione, nonostante il pessimismo della dirigenza. Una soluzione interessante dalla panchina per Paolo Vanoli.

