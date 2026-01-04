VN – Fiorentina, il silenzio stampa prosegue: nessuno parlerà post Cremonese

Nessun tesserato prenderà la parola prima e dopo la gara con la Cremonese

Silenzio stampa ad oltranza. È quanto filtra dalle recinzioni del Viola Park in cui la Fiorentina ha preparato in ritiro la partita odierna contro la Cremonese. L'unica eccezione, ai canali ufficiali del club, è arrivata nella dichiarazione del solo Dg Ferrari.