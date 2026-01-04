Silenzio stampa ad oltranza. È quanto filtra dalle recinzioni del Viola Park in cui la Fiorentina ha preparato in ritiro la partita odierna contro la Cremonese. L'unica eccezione, ai canali ufficiali del club, è arrivata nella dichiarazione del solo Dg Ferrari.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie VN – Fiorentina, il silenzio stampa prosegue: nessuno parlerà post Cremonese
bocche cucite
VN – Fiorentina, il silenzio stampa prosegue: nessuno parlerà post Cremonese
Nessun tesserato prenderà la parola prima e dopo la gara con la Cremonese
La strategia comunicativa della Fiorentina rimane la stessa: nessun tesserato prenderà la parola, prima e dopo la gara con la Cremonese. Bocche cucite per la squadra viola che oggi scenderà in campo al Franchi alle 15, nella 18° giornata di Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA