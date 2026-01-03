Su Solomon Guetta scrive: “Era già tutto previsto”

Premesse necessarie: Manor Solomon può dire e scrivere quello che vuole, ci mancherebbe altro, e quindi può anche sostenere le sue tesi assurde sulla terrificante politica israeliana a Gaza e se la Fiorentina lo ritiene, come tutti noi speriamo, un ottimo rinforzo ha fatto bene a prenderlo, tra l’altro con una tempistica abbastanza inusuale e da apprezzare. Detto questo, uno si chiede se ci fosse davvero bisogno di mettere squadra e società al centro di una polemica che nulla a che vedere col calcio, che si trascinerà in ogni stadio in cui giocherà Solomon, e che avrà al centro l’insopportabile faziosità delle due parti.