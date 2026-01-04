3 punti per rispettare la tabella. Vanoli oggi non può sbagliare

La Fiorentina oggi non può sbagliare, anche se la Cremonese rappresenta un avversario complesso. Nella tabella della dirigenza viola questa è una gara da vincere. I 3 punti consentirebbero alla Fiorentina di accorciare notevolmente sul Genoa e sulla zona salvezza. Inoltre un successo consentirebbe di accogliere al meglio Fabio Paratici. Il nuovo dirigente viola sta già portando avanti la propria rivoluzione, con l'arrivo di Solomon. Dicembre doveva essere il mese del riscatto, ed invece si è trasformato in un incubo, se si esclude la vittoria contro l'Udinese. La Cremonese non è una squadra semplice da affrontare, ma la Fiorentina deve trovare qualcosa di diverso, anche per confermare la posizione di Paolo Vanoli.