Le scelte di Vanoli, Gazzetta: “Gosens in panchina. Solomon sarà utile”

Contro la Cremonese Vanoli dovrebbe riproporre il 4-1-4-1 delle ultime due partite. Gosens andrà probabilmente in panchina perché da troppo tempo non scende in campo dall'inizio, ma è pronto per disputare una buona fetta di gara.

Se Kean sarà gestito, il centravanti titolare sarà Piccoli che a Parma era entrato discretamente ma poi aveva fallito una comoda occasione per il pareggio.

La testa, adesso, conta più delle gambe. La Fiorentina ha paura di giocare e il primo problema da risolvere è proprio questo. Solomon potrà essere utile un po' per il suo stile e un po' perché libero mentalmente a differenza dei compagni. L'israeliano andrà in panchina, poi si vedrà. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.