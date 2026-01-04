Nazione: “Vanoli sceglie Piccoli. Kean? Non è esclusa l’ipotesi tribuna”

Paolo Vanoli ha sciolto rapidamente il dubbio sul centravanti da schierare contro la Cremonese, scegliendo Roberto Piccoli. La decisione è stata favorita dal rientro tardivo di Moise Kean al Viola Park dopo quattro giorni di assenza per motivi familiari: un periodo giudicato troppo lungo, che dovrebbe costare all’ex juventino la panchina, nonostante il suo ruolo centrale nel progetto viola. N on è del tutto esclusa l’ipotesi tribuna, anche se resta remota.

L’unico vero nodo riguarda la difesa, ora meno in emergenza grazie ai rientri di Ranieri, Gosens e Pablo Marí. Dodo, Comuzzo e Pongracic sono sicuri del posto, mentre per l’ultimo slot è ballottaggio tra Ranieri e Gosens, con il primo leggermente favorito. A centrocampo Fagioli agirà da regista con Mandragora e Ndour (attenzione all’alternativa Sohm), mentre davanti, oltre a Piccoli, spazio a Parisi e Gudmundsson. Lo scrive la Nazione.