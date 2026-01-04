Nazione: “Vanoli sceglie Piccoli. Kean? Non è esclusa l’ipotesi tribuna”

Paolo Vanoli ha sciolto rapidamente il dubbio sul centravanti da schierare contro la Cremonese, scegliendo Roberto Piccoli. La decisione è stata favorita dal rientro tardivo di Moise Kean al Viola Park dopo quattro giorni di assenza per motivi familiari: un periodo giudicato troppo lungo, che dovrebbe costare all’ex juventino la panchina, nonostante il suo ruolo centrale nel progetto viola. Non è del tutto esclusa l’ipotesi tribuna, anche se resta remota.
Per il resto della formazione non sono previste grandi novità. Il neo arrivato Solomon, completate le pratiche di tesseramento, potrà già andare in panchina dopo un solo allenamento con il gruppo. Vanoli conferma il 4-1-4-1 visto nelle ultime due gare di campionato, segnale di continuità tattica in un momento delicato della stagione.
L’unico vero nodo riguarda la difesa, ora meno in emergenza grazie ai rientri di Ranieri, Gosens e Pablo Marí. Dodo, Comuzzo e Pongracic sono sicuri del posto, mentre per l’ultimo slot è ballottaggio tra Ranieri e Gosens, con il primo leggermente favorito. A centrocampo Fagioli agirà da regista con Mandragora e Ndour (attenzione all’alternativa Sohm), mentre davanti, oltre a Piccoli, spazio a Parisi e Gudmundsson. Lo scrive la Nazione.
