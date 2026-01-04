Gazzetta rivela: “I piani della Fiorentina per il futuro di Paolo Vanoli”

Paolo Vanoli si gioca la panchina con la partita di oggi contro la Cremonese. La Gazzetta dello Sport riporta i piani della Fiorentina per il futuro del tecnico, aspettando l'arrivo di Fabio Paratici:
Vanoli rimarrà sulla panchina della Fiorentina?
La Fiorentina vorrebbe andare avanti con lui, un po' perché farebbe fatica a pagare tre allenatori (Pioli ha un ricco contratto triennale) e un po' perché crede che la responsabilità della crisi sia soprattutto dei giocatori. Sicuramente Paratici e Vanoli si saranno già sentiti, anche per uno scambio di opinioni sulle esigenze tecniche da soddisfare sul mercato. Vanoli è stato rassicurato e confortato, ma la Fiorentina ha bisogno di punti e di vittorie. Qualche giorno fa il d.g. Alessandro Ferrari ha stilato una tabella, secondo la quale per arrivare alla salvezza servono sette vittorie e otto pareggi nelle ventuno partite che restano (compresa quella di oggi): 29 punti da aggiungere ai 9 attuali e arrivare a 38, quota che dovrebbe essere sufficiente per evitare la retrocessione. Le sconfitte sarebbero appena sei, quattro in meno di quelle ottenute finora in diciassette giornate. Insomma, un compito difficile che non ammette rallentamenti e soprattutto altri ritardi. Gli avversari che precedono i viola non devono allontanarsi ulteriormente, altrimenti la squadra potrebbe smettere di credere nell'impresa.
