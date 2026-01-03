Tanti influenzati, ma hanno recuperato. Vanoli ritrova un elemento in difesa

Smaltiti i postumi dell'attacco febbrile che, nei giorni scorsi, ha messo k.o. più di un elemento dello spogliatoio viola la Fiorentina si avvicina al match con la Cremonese più o meno al completo. Uniche eccezioni Jacopo Fazzini, alle prese con un problema alla caviglia che si porta dietro dalla gara con la Dinamo Kiev, e Moise Kean che tornerà oggi al Viola Park dopo il permesso concessogli dalla società.
Tranne Kean e Fazzini, al Viola Park stanno tutti bene. E torna a disposizione anche Pablo Marì
Dalla squalifica tornerà Ranieri (ma il suo impiego dal 1' è in dubbio), mentre in difesa si rivedrà almeno tra i convocati Pablo Marì. Il difensore spagnolo ha smaltito la lesione al soleo subita nella sfida di Conference League con il Losanna ma andrà in panchina nel nuovo assetto a quattro di Vanoli.
