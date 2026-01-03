Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa L’ex Lopez: “In A 4 anni bellissimi. Fiorentina? Ha cambiato troppo”

La Gazzetta Dello Sport

L’ex Lopez: “In A 4 anni bellissimi. Fiorentina? Ha cambiato troppo”

L’ex Lopez: “In A 4 anni bellissimi. Fiorentina? Ha cambiato troppo” - immagine 1
L'ex viola Maxime Lopez ha parlato dei suoi trascorsi in Italia e alla Fiorentina, esprimendo anche un pensiero sulla squadra viola.
Redazione VN

Ricordate Maxime Lopez? In viola non lasciò grandissimi ricordi ma in A giocò quattro stagioni prima di trasferirsi in Francia alla corte del Paris FC. Oggi sfiderà il quotato PSG in un derby che manca da quasi 50 anni e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha raccontato le sue sensazioni soffermandosi anche sulla parentesi italiana. Eccone l'estratto.

Le parole di Lopez

—  

In Serie A ho vissuto quattro anni bellissimi. Il Sassuolo non mi stupisce. Grosso voleva rimanessi. Con Italiano ho giocato poco ma imparato molto. A Firenze forse hanno cambiato troppi giocatori. Mi piace il Como. Peccato non aver giocato in una top come Milan, Inter o Juventus.

Leggi anche
Repubblica: “Fiorentina, ‘solo’ aggiustamento o rottamazione totale?”
Finalmente Paratici? La data per liberarsi dal Tottenham si avvicina

© RIPRODUZIONE RISERVATA