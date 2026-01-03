Ricordate Maxime Lopez? In viola non lasciò grandissimi ricordi ma in A giocò quattro stagioni prima di trasferirsi in Francia alla corte del Paris FC. Oggi sfiderà il quotato PSG in un derby che manca da quasi 50 anni e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha raccontato le sue sensazioni soffermandosi anche sulla parentesi italiana. Eccone l'estratto.
L’ex Lopez: “In A 4 anni bellissimi. Fiorentina? Ha cambiato troppo”
L'ex viola Maxime Lopez ha parlato dei suoi trascorsi in Italia e alla Fiorentina, esprimendo anche un pensiero sulla squadra viola.
Le parole di Lopez—
In Serie A ho vissuto quattro anni bellissimi. Il Sassuolo non mi stupisce. Grosso voleva rimanessi. Con Italiano ho giocato poco ma imparato molto. A Firenze forse hanno cambiato troppi giocatori. Mi piace il Como. Peccato non aver giocato in una top come Milan, Inter o Juventus.
