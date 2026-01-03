Cappellini: “Fiorentina, ‘solo’ aggiustamento o rottamazione totale?”

L'edizione odierna di Repubblica dedica con Stefano Cappellini un approfondimento al momento della Fiorentina, paragonandola a una bella macchina che però ogni volta si ferma per strada a metà viaggio lasciando a piedi l'autista. E in più nonostante la si porti dal meccanico, il problema persiste anche cambiando officina. E allora che fare? Tenersela e cambiare qualcosa oppure cambiarla con una che magari è più efficace ma meno attrezzata per viaggi lunghi?