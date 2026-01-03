Cappellini: “Fiorentina, ‘solo’ aggiustamento o rottamazione totale?”

L'edizione odierna di Repubblica dedica con Stefano Cappellini un approfondimento al momento della Fiorentina, paragonandola a una bella macchina che però ogni volta si ferma per strada a metà viaggio lasciando a piedi l'autista. E in più nonostante la si porti dal meccanico, il problema persiste anche cambiando officina. E allora che fare? Tenersela e cambiare qualcosa oppure cambiarla con una che magari è più efficace ma meno attrezzata per viaggi lunghi?
Paratici si trova subito di fronte a un bel bivio per la Fiorentina. Serve solo "aggiustare" questa squadra o serve una rivoluzione totale?
Dilemma Paratici—
Fuor di metafora, il quotidiano si chiede se convenga "solo" rinforzare la squadra sul mercato sperando di rivitalizzare chi resta, oppure fare una rivoluzione col rischio di non sapere che tipo di gruppo ci sarà. La certezza, si legge, è che accanto alle scelte di campo è bene non mischiare quelle di geopolitica.
