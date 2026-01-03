Solomon out con la Cremonese? Tuttosport: niente transfer, esordio slittato

Manor Solomon è diventato da ieri un nuovo giocatore della Fiorentina. Fra i quotidiani questa mattina in edicola c'è chi ipotizza che possa far parte della sfida di domani contro la Cremonese al Franchi. Tuttavia, secondo Tuttosport, servirà attendere il turno infrasettimanale che vedrà i viola impegnati contro la Lazio per vederlo all'opera. Il motivo è il mancato transfer (che arriverà comunque a breve) e l'impossibilità di inserirlo dunque nella lista dei convocati. Appuntamaneto rimandato, dunque.