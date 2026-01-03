Viola News
Solomon, oggi il primo allenamento. E sente già odore di convocazione

Appena arrivato, Manor Solomon può già finire nella lista dei convocati di Vanoli per la Cremonese
Arrivato da nemmeno ventiquattr'ore a Firenze, domani potrebbe già debuttare con la maglia della Fiorentina. Manor Solomon nel giro di un giorno ha effettuato le visite mediche, ha firmato il contratto con i viola e successivamente preso conoscenza con i nuovi compagni.

Oggi invece "debutterà" con il resto del gruppo nella rifinitura che porterà al match di domani contro la Cremonese. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina conta già di poterlo inserire nella lista dei convocati.

