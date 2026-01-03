Solomon, oggi il primo allenamento. E sente già odore di convocazione

Arrivato da nemmeno ventiquattr'ore a Firenze, domani potrebbe già debuttare con la maglia della Fiorentina. Manor Solomon nel giro di un giorno ha effettuato le visite mediche, ha firmato il contratto con i viola e successivamente preso conoscenza con i nuovi compagni.
Appena arrivato, Manor Solomon può già finire nella lista dei convocati di Vanoli per la Cremonese
Oggi invece "debutterà" con il resto del gruppo nella rifinitura che porterà al match di domani contro la Cremonese. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina conta già di poterlo inserire nella lista dei convocati.
