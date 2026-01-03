Viola News
Dopo l’addio del Taty, Sarri ambizioso per il nuovo centravanti. E boccia Piccoli

La Lazio cerca un nuovo attaccante dopo la partenza di Castellanos al West Ham. Ma Piccoli non convince Sarri
Dopo aver perso il Taty Castellanos direzione West Ham si accende la corsa della Lazio ad un nuovo centravanti. Svanito Raspadori, le idee restano ambiziose (soprattutto care) e portano a Oyarzabal della Real Sociedad e Panichelli dello Strasburgo. Come scrive il Corriere dello Sport invece, Maurizio Sarri ha espresso diversi "no" relativamente ad alcuni attaccanti che militano in Serie A. Oltre a Pinamonti e Lucca, il "Comandante" avrebbe bocciato l'acquisto di Roberto Piccoli.

