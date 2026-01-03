Dopo l’addio del Taty, Sarri ambizioso per il nuovo centravanti. E boccia Piccoli

Dopo aver perso il Taty Castellanos direzione West Ham si accende la corsa della Lazio ad un nuovo centravanti. Svanito Raspadori, le idee restano ambiziose (soprattutto care) e portano a Oyarzabal della Real Sociedad e Panichelli dello Strasburgo. Come scrive il Corriere dello Sport invece, Maurizio Sarri ha espresso diversi "no" relativamente ad alcuni attaccanti che militano in Serie A. Oltre a Pinamonti e Lucca, il "Comandante" avrebbe bocciato l'acquisto di Roberto Piccoli.