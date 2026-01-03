Nicolussi Caviglia e il feeling mai nato. “Con Vanoli è cambiato tutto”

Nicolussi Caviglia lascerà la Fiorentina dopo soli cinque mesi. Il centrocampista non è mai sbocciato e con Vanoli è andata anche peggio

Hans Nicolussi Caviglia, per te la Fiorentina finisce . Era sbarcato soltanto cinque mesi fa in viola dopo la buona stagione a Venezia (nonostante la retrocessione) ma è già nuovamente con la valigia in mano. Fa parte di quegli "scontenti" che possono diventare occasioni nelle trattative di gennaio, ma una cosa è certa: come scrive La Gazzetta dello Sport il feeling con i viola non è mai sbocciato.

Vanoli lo ha messo fuori

Con Pioli l'ex Juventus giocava titolare fisso: cinque gare di fila dopo l'ingresso nel finale di Fiorentina-Napoli, ma poi con Vanoli è cambiato tutto. Titolare a Genova, poi 5 gare su 6 in panchina per tutti i 90' e solo una chance contro l'Udinese a risultato acquisito. Era arrivata anche la Nazionale per lui, ma di fatto in viola non ha mai trovato né la collocazione giusta né ha saputo sopravvivere al momento difficile della squadra. Probabile che prosegua altrove la stagione: a Firenze aveva un obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze, ma così non sarà. E ora per lui il Cagliari è pronto a fare follie, ma c'è anche la Lazio.