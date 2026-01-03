Repubblica: proposta Giani sul Franchi, ecco la posizione della Fiorentina

Finire i lavori al Franchi con una parte dei soldi della Regione? L'idea proposta ieri dal Governatore Giani ha trovato terreno più e meno fertile nelle varie parti in causa, Fiorentina compresa. Confcommercio - riporta Repubblica - ha una posizione di apertura, mentre CR Firenze mostra freddezza e Confindustria e Confesercenti sono prudenti. Ma il club?

La posizione della Fiorentina

Si è preso qualche altra settimana di tempo per valutare la situazione. Uno dei principali nodi con il Comune è la concessione futura e tutte le parti lo sanno: per agire e aprire almeno un tavolo di confronto ci deve essere la società. Intanto i lavori di restyling vanno avanti e dagli ambienti del Viola Park Ferrari ha dichiarato di aver ricevuto informazioni da Palazzo Vecchio ma incomplete. Serve dunque altro tempo. Intanto si prosegue con il cronoprogramma indicato dalla sindaca Funaro prima di Natale (costo 60 milioni e fine entro il 2029). E attenzione a Commisso, non ancora fuori dalla partita per lo stadio.