Coppola seguito da oltre un mese. Ma non è l’unica opzione in difesa

La Fiorentina continua a monitorare con interesse la situazione di Diego Coppola, che sta trovando poco spazio al Brighton
Redazione VN

Due profili diversi per età e caratteristiche, ma che conoscono entrambi bene il campionato italiano. La Fiorentina sul mercato si muove anche in difesa, dove La Nazione rispolvera i nomi mai tramontati di Rodrigo Becao e Diego Coppola.

Il brasiliano ex Udinese, adesso al Fenerbahce, piace per statura ed accessibilità economica, l'unico dubbio è legato alla condizione atletica dopo l'infortunio al crociato che ne ha condizionato il 2025 ma è voglioso di ritrovare continuità. Il classe 2003 ex Verona sta trovando poco spazio in Premier League al Brighton e vorrebbe giocare con più continuità. Vista l'integrità fisica sarebbe pronto anche per giocare subito: per questo la Fiorentina lo ha chiesto agli inglesi già da un mese.

