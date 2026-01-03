Due profili diversi per età e caratteristiche, ma che conoscono entrambi bene il campionato italiano. La Fiorentina sul mercato si muove anche in difesa, dove La Nazione rispolvera i nomi mai tramontati di Rodrigo Becao e Diego Coppola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati Coppola seguito da oltre un mese. Ma non è l’unica opzione in difesa
La Nazione
Coppola seguito da oltre un mese. Ma non è l’unica opzione in difesa
La Fiorentina continua a monitorare con interesse la situazione di Diego Coppola, che sta trovando poco spazio al Brighton
Il brasiliano ex Udinese, adesso al Fenerbahce, piace per statura ed accessibilità economica, l'unico dubbio è legato alla condizione atletica dopo l'infortunio al crociato che ne ha condizionato il 2025 ma è voglioso di ritrovare continuità. Il classe 2003 ex Verona sta trovando poco spazio in Premier League al Brighton e vorrebbe giocare con più continuità. Vista l'integrità fisica sarebbe pronto anche per giocare subito: per questo la Fiorentina lo ha chiesto agli inglesi già da un mese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA