Rivoluzione a centrocampo? Mandragora resta, ma c’è sempre l’idea Casadei

Anche il centrocampo viola subirà scossoni. Via Nicolussi e Richardson, piace sempre Casadei, e c'è sempre il filo diretto con l'Atalanta
Anche il centrocampo sarà oggetto di grosse riflessioni in questo pazzo gennaio di mercato per la Fiorentina. Come riporta La Nazione, a prescindere da quello che sarà il futuro di Rolando Mandragora, destinato comunque a rimanere nei piani del club viola, continua l'interesse per Cesare Casadei del Torino. Da tenere sempre in considerazione i nomi di Samardzic e Brescianini, entrambi destinati a lasciare Bergamo in questa sessione di mercato dopo aver trovato pochissimo spazio con l'Atalanta.

Sul piano delle uscite prende sempre più corpo quella di Nicolussi Caviglia, il cui prestito con il Venezia potrebbe interrompersi per essere rilevato alle stesse condizioni dal Cagliari. Scontato anche l'addio di Richardson, per cui resta da trovare ancora l'accordo con il Nizza.

