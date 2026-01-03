Rivoluzione a centrocampo? Mandragora resta, ma c’è sempre l’idea Casadei

Anche il centrocampo viola subirà scossoni. Via Nicolussi e Richardson, piace sempre Casadei, e c'è sempre il filo diretto con l'Atalanta

Anche il centrocampo sarà oggetto di grosse riflessioni in questo pazzo gennaio di mercato per la Fiorentina. Come riporta La Nazione, a prescindere da quello che sarà il futuro di Rolando Mandragora, destinato comunque a rimanere nei piani del club viola, continua l'interesse per Cesare Casadei del Torino. Da tenere sempre in considerazione i nomi di Samardzic e Brescianini, entrambi destinati a lasciare Bergamo in questa sessione di mercato dopo aver trovato pochissimo spazio con l'Atalanta.