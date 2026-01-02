Cagliari, Giulini ammette: “Ci serve un centrocampista, Nicolussi tra i seguiti”

Tommaso Giulini, patron e presidente del Cagliari, ha parlato di calciomercato ai microfoni di Dazn. Il patron dei sardi ha ammesso che tra gli obiettivi c'è anche Nicolussi Caviglia, in forza alla Fiorentina:
Cagliari sulle tracce di Nicolussi Caviglia: "la priorità è un centrocampista. Ci sono diversi giocatori che il nostro direttore sta seguendo"
Priorità? Un centrocampista. Ieri si è fatto male Deiola in allenamento, ne avrà per qualche settimana quindi per noi la priorità è un centrocampista. Ci sono diversi giocatori che il nostro direttore sta seguendo e Nicolussi Caviglia fa parte di questi.
