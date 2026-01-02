Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Come giocherà Manor Solomon nella Fiorentina di Paolo Vanoli?

calciomercato

Come giocherà Manor Solomon nella Fiorentina di Paolo Vanoli?

Come giocherà Manor Solomon nella Fiorentina di Paolo Vanoli? - immagine 1
Manor Solomon rinforza l'attacco della Fiorentina
Redazione VN

Manor Solomon è il primo acquisto dell'era Paratici alla Fiorentina. Un esterno puro, capace di saltare l'uomo e di dare imprevedibilità all'attacco viola. Non a caso una delle prime richieste di Paolo Vanoli è stata proprio quella di portare a Firenze esterni capaci di cambiare l'idea di gioco della squadra. L'israeliano sarà il primo, ma ne arriveranno altri.

Intanto cerchiamo di capire come potrà giocare l'ex Tottenham nella formazione dei Paolo Vanoli. Le fasce è il suo terreno di caccia, a destra o a sinistra poco cambia. A volte può giocare anche nel ruolo di trequartista, la sua qualità glielo permette. L'idea del tecnico viola è quella di passare a un 4-2-3-1 puro, ma in attesa di altri profili, l'ex Villarreal potrebbe giocare o davanti al terzino (vedi Ndour o Parisi) o nel ruolo di seconda punta alle spalle di Moise Kean.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Parisi, Fagioli, Mandragora, Solomon; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora; Parisi, Gudmundsson, Solomon; Kean. All. Vanoli

Leggi anche
VN – Martinelli saluta la Fiorentina: operazione in chiusura per il giovane viola
VN – Fortini, avanti tutta per il rinnovo: la nuova scadenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA