Manor Solomon è il primo acquisto dell'era Paratici alla Fiorentina. Un esterno puro, capace di saltare l'uomo e di dare imprevedibilità all'attacco viola. Non a caso una delle prime richieste di Paolo Vanoli è stata proprio quella di portare a Firenze esterni capaci di cambiare l'idea di gioco della squadra. L'israeliano sarà il primo, ma ne arriveranno altri.
Come giocherà Manor Solomon nella Fiorentina di Paolo Vanoli?
Intanto cerchiamo di capire come potrà giocare l'ex Tottenham nella formazione dei Paolo Vanoli. Le fasce è il suo terreno di caccia, a destra o a sinistra poco cambia. A volte può giocare anche nel ruolo di trequartista, la sua qualità glielo permette. L'idea del tecnico viola è quella di passare a un 4-2-3-1 puro, ma in attesa di altri profili, l'ex Villarreal potrebbe giocare o davanti al terzino (vedi Ndour o Parisi) o nel ruolo di seconda punta alle spalle di Moise Kean.
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Parisi, Fagioli, Mandragora, Solomon; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora; Parisi, Gudmundsson, Solomon; Kean. All. Vanoli
