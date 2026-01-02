Come giocherà Manor Solomon nella Fiorentina di Paolo Vanoli?

Manor Solomon è il primo acquisto dell'era Paratici alla Fiorentina. Un esterno puro, capace di saltare l'uomo e di dare imprevedibilità all'attacco viola. Non a caso una delle prime richieste di Paolo Vanoli è stata proprio quella di portare a Firenze esterni capaci di cambiare l'idea di gioco della squadra. L'israeliano sarà il primo, ma ne arriveranno altri.