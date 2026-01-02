Viola News
Gasperini vuole un pupillo di Paratici alla Roma: adesso è sfida sul mercato

Sfida sul mercato Fiorentina-Roma
Redazione VN

Fabio Paratici ha un sogno: portare a Firenze Radu Dragusin, centrale del Tottenham. Lex Juventus e Genoa viene da un brutto infortunio al ginocchio e cerca un club per rilanciarsi. Lui vorrebbe tornare in Serie A e il passaggio di Paratici alla Fiorentina ha accesso l'interesse per il calciatore. 

Secondo la Gazzetta dello Sportperò, anche la Roma avrebbe bisogno di un difensore. Gian Piero Gasperini avrebbe espressamente chiesto il centrale che tanto piace a Fabio Paratici. sarà quindi una sfida sul mercato, con la Roma che può giocarsi la carta Europa League mentre la Fiorentina farà forza sulla figura del nuovo dirigente viola.

