Fabio Paratici ha un sogno: portare a Firenze Radu Dragusin, centrale del Tottenham. Lex Juventus e Genoa viene da un brutto infortunio al ginocchio e cerca un club per rilanciarsi. Lui vorrebbe tornare in Serie A e il passaggio di Paratici alla Fiorentina ha accesso l'interesse per il calciatore.
Gasperini vuole un pupillo di Paratici alla Roma: adesso è sfida sul mercato
Sfida sul mercato Fiorentina-Roma
Secondo la Gazzetta dello Sportperò, anche la Roma avrebbe bisogno di un difensore. Gian Piero Gasperini avrebbe espressamente chiesto il centrale che tanto piace a Fabio Paratici. sarà quindi una sfida sul mercato, con la Roma che può giocarsi la carta Europa League mentre la Fiorentina farà forza sulla figura del nuovo dirigente viola.
