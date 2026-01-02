Gasperini vuole un pupillo di Paratici alla Roma: adesso è sfida sul mercato

Fabio Paratici ha un sogno: portare a Firenze Radu Dragusin, centrale del Tottenham. Lex Juventus e Genoa viene da un brutto infortunio al ginocchio e cerca un club per rilanciarsi. Lui vorrebbe tornare in Serie A e il passaggio di Paratici alla Fiorentina ha accesso l'interesse per il calciatore.