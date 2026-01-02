Tommaso Martinelli si appresta a salutare la Fiorentina. Il giovane portiere viola infatti, come raccolto dalla nostra redazione, andrà alla Sampdoria.
VN – Martinelli saluta la Fiorentina: operazione in chiusura per il giovane viola
Accordo raggiunto per Martinelli
L'operazione si farà, ma in prestito secco. Con il calciatore che quindi farà ritorno poi a Firenze. Nelle ultime ore il Mantova, altro club interessato all'estremo difensore, si è defilato.
Dopo Solomon, la seconda operazione targata Fabio Paratici. Il classe 2006 andrà in una piazza importante come Genova, 14° in Serie B, per trovare spazio e fare esperienza. E chissà magari fare ritorno a Firenze e riconquistarsi la porta della Fiorentina.
