VN – Martinelli saluta la Fiorentina: operazione in chiusura per il giovane viola

Accordo raggiunto per Martinelli
Nicolò Schira

Tommaso Martinelli si appresta a salutare la Fiorentina. Il giovane portiere viola infatti, come raccolto dalla nostra redazione, andrà alla Sampdoria.

L'operazione si farà, ma in prestito secco. Con il calciatore che quindi farà ritorno poi a Firenze. Nelle ultime ore il Mantova, altro club interessato all'estremo difensore, si è defilato.

Dopo Solomon, la seconda operazione targata Fabio Paratici. Il classe 2006 andrà in una piazza importante come Genova, 14° in Serie B, per trovare spazio e fare esperienza. E chissà magari fare ritorno a Firenze e riconquistarsi la porta della Fiorentina.

