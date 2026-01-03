Come è andato Dragusin al Tottenham? Una crescita stoppata dall’infortunio

La crescita e l'infortunio

Nel gennaio 2024 il Tottenham spende 25 milioni per portare Dragusin alla corte di Ange Postecoglou. Il tecnico australiano aveva bisogno di una riserva affidabile, dietro alla coppia degli intoccabili, Van De Ven-Romero. Non a caso i primi 6 mesi di Dragusin a Londra sono di adattamento, viste le differenze evidenti tra lo stile del Genoa di Gilardino e dello spregiudicato Tottenham di Postecoglou. Dragusin mette assieme 9 presenze in Premier. Poi prende il via la stagione 2024-25, e gli Spurs faticano. La rosa è falcidiata dagli infortuni, e presto il romeno diventa un titolare. I risultati sono altalenanti per lui, anche se piano piano il centrale si stava adattando al calcio inglese. Il suo fisico, unito ad un'ottima progressione lo rendevano congeniale al gioco di Postecoglou. Lo stesso tecnico parlava così di lui: "Ha solo 22 anni e sarebbe perfetto se giocasse con giocatori più grandi, ma gioca con un diciottenne che non è un difensore centrale e ha avuto tre portieri diversi. Con lui probabilmente la squadra è più organizzata". Poi tutto è cambiato il 26 gennaio, quando si è rotto il crociato, contro il Leicester. Un infortunio che lo ha tenuto lontanto dai campi per 11 mesi, dato che il romeno è tornato a giocare solo pochi giorni fa. Frank lo ha inserito per 5 minuti contro il Crystal Palace. Il suo è un profilo che piace alla Fiorentina, ma anche alla Roma, e potrebbe fare molto comodo.