VN – Torna di moda Baldanzi, chiesto alla Roma: Fiorentina attivissima

L'ex Empoli piaceva già nelle scorse stagioni, ed alla Roma sta trovando poco spazio, nonostante Gasperini lo abbia utilizzato anche da prima punta atipica, in corrispondenza degli infortuni di Dovbyk e Bailey. I contatti tra le due società sono stati già avviati, ed i giallorossi lo lascerebbero partire: rimane dall'estate l'opzione Verona, ma la pista viola sarebbe preferibile in caso di addio.