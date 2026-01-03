La Fiorentina in questa sessione di mercato sembra essere una delle squadre più attive. Chiuso il colpo Solomon, la viola guarda ancora in avanti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza gigliata avrebbe chiesto informazioni alla Roma per Tommaso Baldanzi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Torna di moda Baldanzi, chiesto alla Roma: Fiorentina attivissima
calciomercato
VN – Torna di moda Baldanzi, chiesto alla Roma: Fiorentina attivissima
Tommaso Baldanzi torna di moda in casa Fiorentina. Sono già stati avviati i primi contatti con la Roma
L'ex Empoli piaceva già nelle scorse stagioni, ed alla Roma sta trovando poco spazio, nonostante Gasperini lo abbia utilizzato anche da prima punta atipica, in corrispondenza degli infortuni di Dovbyk e Bailey. I contatti tra le due società sono stati già avviati, ed i giallorossi lo lascerebbero partire: rimane dall'estate l'opzione Verona, ma la pista viola sarebbe preferibile in caso di addio.
Per Baldanzi, già nel mirino della Fiorentina quando militava nell'Empoli, 10 presenze in campionato con un gol segnato nella sconfitta per 2-1 in casa della Juventus prima di Natale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA