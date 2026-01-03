Dietro il nome di Benjamin Dominguez, diventato d’attualità in orbita Fiorentina, si nasconde un retroscena che aggiunge peso alla candidatura dell’esterno argentino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Fabio Paratici aveva già messo gli occhi sul classe 2004 due anni fa, già alla guida del reparto dirigenziale del Tottenham.
calciomercato
VN – Il retroscena su Dominguez: Paratici lo voleva già al Tottenham
L'argentino è particolamrente apprezzato dall'ex dirigente Juve
Oggi quello stesso interesse torna d’attualità, con Paratici che continua a stimare il profilo dell’argentino e la Fiorentina pronta a valutare l’occasione, anche alla luce della volontà del giocatore di cercare più spazio.
