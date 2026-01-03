Con Italiano un esterno non trova spazio: Fiorentina, proposto Dominguez

L'anno scorso è stata una piacevole sorpresa, quest'anno ha pochissimo spazio a Bologna. Chance viola per Benjamin Dominguez?

Dopo aver messo a segno il colpo Solomon , continua per la Fiorentina la ricerca di esterni d'attacco per rivoluzionare la rosa a disposizione di Vanoli e virare sul 4-2-3-1. Come scrive La Nazione, oltre al "sempreverde" Jeremie Boga , in uscita dal Nizza e accostato a mezza Serie A nonché ciclicamente vicino al club viola, l'ultima idea è quella di Benjamin Dominguez del Bologna.

L'argentino classe 2004 dopo il buon impatto avuto la scorsa stagione, quest'anno ha perso quota nelle gerarchie di Italiano in rossoblu ed è stato proposto anche alla Fiorentina. Il giocatore vorrebbe cambiare squadra e nelle ultime ore c'è stata la prima telefonata. La volontà viola resta comunque quella di rivoluzionare la rosa e per questo ci saranno avvicendamenti in tutti i reparti.