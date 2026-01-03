Flop Dzeko, lo staff ha capito subito che era impossibile riportarlo in forma

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina racconta dell'esperienza estremamente negativa di Dzeko alla Fiorentina. Il quotidiano, però, aggiunge anche un dettaglio rispetto alla condizione fisica del quarantenne, apparsa immediatamente deficitaria allo staff di Pioli:
Col senno di poi, non ci vuole molto a stabilire chi avesse ragione e tra l’altro spifferi dal Viola Park raccontano di come preparatori, fisioterapisti e lo stesso ex allenatore si fossero accorti dopo pochi allenamenti di come fosse sostanzialmente impossibile riportarlo al top della forma. Non a caso, dopo averlo provato tra i titolari per tutta l’estate, Pioli ha abbandonato il progetto fin dalle prime gare ufficiali.
