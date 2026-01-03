Dzeko-Nicolussi, toccata e fuga. Parole e cultura, sul campo poco o niente

Viola News
Arrivati entrambi con aspettative alte, si è capito subito che non potevano essere da "corsa" per questa Fiorentina
Era arrivato con l'aura del totem. Classe, carattere, personalità, carisma, esperienza, ma anche con il peso dei suoi 40 anni. Eppure Stefano Pioli era convito di aver fatto la scelta giusta preferendolo a Immobile. E invece l'avventura di Edin Dzeko non ha funzionato. Quella tra Dzeko e la Fiorentina è una storia destinata a chiudersi senza lampi, parecchia panchina e molte parole: quelle rivolte allo stesso Pioli sulla possibilità di giocare con più attaccanti, le accuse ai tifosi, la scena del megafono. Dopo 722' e 18 presenze, adesso lo cercano Cagliari e Genoa.

Anche Hans Nicolussi Caviglia non ha mantenuto le promesse. Ha colpito più per il livello culturale e morale che per le sue prestazioni in campo. Bocciato prima da Vanoli (uno scampolo giocato nelle ultime sei partite) e poi da Paratici, uno che lo ha conosciuto molto bene ai tempi della Juventus e che evidentemente non lo ritiene all'altezza della missione salvezza. Su di lui ci ha fatto un pensiero la Lazio, ma tutto lascia pensare che sia Cagliari la sua prossima destinazione.

