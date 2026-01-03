Dzeko-Nicolussi, toccata e fuga. Parole e cultura, sul campo poco o niente

Era arrivato con l'aura del totem. Classe, carattere, personalità, carisma, esperienza, ma anche con il peso dei suoi 40 anni. Eppure Stefano Pioli era convito di aver fatto la scelta giusta preferendolo a Immobile. E invece l'avventura di Edin Dzeko non ha funzionato. Quella tra Dzeko e la Fiorentina è una storia destinata a chiudersi senza lampi, parecchia panchina e molte parole: quelle rivolte allo stesso Pioli sulla possibilità di giocare con più attaccanti, le accuse ai tifosi, la scena del megafono. Dopo 722' e 18 presenze, adesso lo cercano Cagliari e Genoa.