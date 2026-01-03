La Fiorentina continua nella sua ricerca di un difensore centrale da inserire in rosa e poter sopperire alle enormi fragilità difensive mostrate fino ad oggi. Fra i nomi vagliati dalla dirigenza gigliata c'è anche quello di Radu Dragusin, in uscita dal Tottenham. Quello del romeno è un nome che piace parecchio dalle parti di via Pian di Ripoli anche se l'operazione per portarlo a Firenze appare piuttosto complessa. Ma la pista potrebbe accendersi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VN – Fiorentina vigile su Dragusin. Può diventare concreto a una condizione
esclusive
VN – Fiorentina vigile su Dragusin. Può diventare concreto a una condizione
Su di lui c'è la concorrenza di un altro club di A
Sul ragazzo è forte l'interesse anche della Roma, che complica ulteriormente lo scenario. Tuttavia, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nel caso in cui il club londinese dovesse aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, la trattativa potrebbe accendersi molto rapidamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA