Italiano: “Dominguez non crea problemi. Sta dando il suo contributo”

Il reparto degli esterni è uno di quelli che potrebbe essere rimpolpato nel mercato di gennaio. L'operazione Solomon va proprio in questa direzione, ed un altro nome che piace è quello di Bejnamin Dominguez . L'argentino ha perso alcune posizioni nelle gerarchie di Italiano. Il tecnico ha parlato proprio dell'argentino in conferenza stampa:

"Sta dando il suo contributo e penso che nel momento in cui si rispettano le scelte e non si creano problemi, io sono tranquillo. C'è armonia nel gruppo e lui sta trovando spazio. Davanti non stiamo vivendo un gran momento, basti pensare ad Orsolini che ha tirato 4 volte in porta contro il Sassuolo senza trovare la porta. Ma sono convinto che ci sbloccheremo"