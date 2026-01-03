Sky: “Piace ancora Brescianini per il centrocampo. C’è concorrenza”

Un nome che nelle ultime stagioni è stato spesso accostato alla Fiorentina è quello di Marco Brescianini. L'ex Frosinone è all'Atalanta, dove però in questa stagione non sta trovanso molto spazio, nè con Juric, nè con Palladino. Il centrocampista, secondo Sky Sport, piace proprio alla Fiorentina. I viola però dovrebbero superare la concorrenza del Cagliari di Pisacane, che spinge molto per portarlo in Sardegna. Con le voci su Nicolussi che non mancano, anche il centrocampo potrebbe subire alcune modifiche sul mercato di gennaio.