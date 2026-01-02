L'allenatore del Tottenham Thomas Frank ha parlato ai media inglesi e tra i temi ha risposto anche a una domanda sul futuro di Fabio Paratici, ormai prossimo a diventare il capo dell'area tecnica della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Tottenham, Frank insiste: “Paratici? Ci ho parlato, lavora duramente per noi”
smentita
Tottenham, Frank insiste: “Paratici? Ci ho parlato, lavora duramente per noi”
Frank non si rassegna: "Fabio Paratici è il direttore sportivo del Tottenham. Sta lavorando duramente per noi qui"
Fabio è il direttore sportivo del Tottenham. Ho parlato con lui due volte ieri. Sta lavorando duramente per il Tottenham. Quando parlo con Fabio e con Johan Lange (il dt del Tottenham), so che entrambi stanno lavorando davvero molto, molto duramente.
Tutte le notizie aggiornate sulla Premier League le trovi solo su CalcioPremier.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA