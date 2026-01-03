Il dubbio Kean. Torna solo oggi, contro la Cremonese avanza Piccoli

Dopo il permesso (senza limiti temporali) concessogli dalla società, rientrerà solo oggi a Firenze Moise Kean. L'attaccante ha saltato praticamente tutta la settimana di allenamenti per problemi familiari, lasciando il Viola Park nella giornata di martedì e tornando solo a ventiquattrore dal match con la Cremonese per la rifinitura. Come scrive La Gazzetta dello Sport, quella relativa al centravanti della Nazionale è una questione delicata. L'attaccante è centrale per il club, che ha lasciato al calciatore tutto il tempo necessario di cui aveva bisogno come già fatto lo scorso aprile quando lasciò il ritiro di Cagliari. Nel frattempo però i tifosi rumoreggiano, perché con la squadra ultima in classifica c'è poca propensione a giustificarne l'assenza senza saperne i motivi e dove si sia diretto il numero 20.