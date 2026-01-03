Dopo il permesso (senza limiti temporali) concessogli dalla società, rientrerà solo oggi a Firenze Moise Kean. L'attaccante ha saltato praticamente tutta la settimana di allenamenti per problemi familiari, lasciando il Viola Park nella giornata di martedì e tornando solo a ventiquattrore dal match con la Cremonese per la rifinitura. Come scrive La Gazzetta dello Sport, quella relativa al centravanti della Nazionale è una questione delicata. L'attaccante è centrale per il club, che ha lasciato al calciatore tutto il tempo necessario di cui aveva bisogno come già fatto lo scorso aprile quando lasciò il ritiro di Cagliari. Nel frattempo però i tifosi rumoreggiano, perché con la squadra ultima in classifica c'è poca propensione a giustificarne l'assenza senza saperne i motivi e dove si sia diretto il numero 20.
La Gazzetta dello Sport
Il dubbio Kean. Torna solo oggi, contro la Cremonese avanza Piccoli
L'attaccante in permesso ha saltato tutta la settimana di allenamenti al Viola Park: chance per l'ex Cagliari dal 1'
Tuttavia - si legge - Firenze è in fermento soprattutto perché nella situazione di crisi attuale sarebbe ancora più importante avere al top il calciatore potenzialmente più in grado di tirare fuori la squadra dai guai. Nell'ultima a Parma tra l'altro è stato tra i peggiori in campo, motivo per cui contro la Cremonese si candida fortemente ad una maglia da titolare Roberto Piccoli. Costato 25 milioni in estate per sopperire senza troppi contraccolpi all'assenza di Kean, l'attaccante avrà domani la grande occasione dopo che nell'ultima sconfitta del Tardini è entrato bene per ma ha fallito la grande chance del pareggio.
