È l’ora di Piccoli. Due mesi dopo, un’altra chance con Gudmundsson a fianco

La Fiorentina per lui ha investito ben 25 milioni in estate, ripagati con un solo gol in tredici presenze e 579 minuti in campionato. Ma contro la Cremonese Roberto Piccoli avrà la sua occasione, apparecchiata dalla panchina a cui è destinato Moise Kean dopo aver saltato per motivi familiari la settimana di allenamenti al Viola Park. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la presenza dal 1' del centravanti della nazionale è esclusa categoricamente, motivo per cui l'ex Cagliari è chiamato a sfruttare la chance e dare peso tecnico ed economico all'operazione fatta in estate dalla Fiorentina.