La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a Toscana Tv della situazione lavori dello stadio Artemio Franchi. Queste le sue parole:
Funaro sul Franchi: “Ecco cosa farò a partire dai prossimi giorni”
Le parole della sindaca di Firenze, Sara Funaro, sulla questione lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi
Poco tempo fa ho comunicato il cronoprogramma per quel che riguarda i lavori allo stadio Franchi, nei prossimi giorni andrò periodicamente al cantiere per monitorare la situazione, poi via via darò gli aggiornamenti, come è giusto che sia. Mi rendo conto che tutti vogliono sapere qualche cosa di più, io però, come per le varie infrastrutture strategiche che abbiamo in città, essendo un tema importante, sono abituata a comunicare le cose quando ne ho la certezza. Confermo che le interlocuzioni con la Fiorentina ci sono e che ci sentiamo, quando avrò elementi di novità li comunicherò.
