Franchi, Funaro: “L’incontro con la Uefa è andato bene. Ecco i temi trattati”

"Quello di ieri è stato il primo incontro tra le parti. Un incontro interlocutorio, che la Uefa ha avuto anche con altre città. Era la nostra prima volta come città di Firenze a Nyon, abbiamo fatto una presentazione complessiva del progetto dello stadio e anche una presentazione di quello che è l'impatto che un evento come l'Europeo può avere sulla città . Sia con i criteri previsti per Euro 2032 e anche sulla capacità recettiva della città."

"Nel 2032 avremo anche la tramvia"

"Ricordo che Firenze ha sempre ospitato grandi manifestazioni, l'ultima è stata quella del Tour de France a giugno 2024. Abbiamo parlato anche del sistema della mobilità cittadina e del trasporto pubblico. Avremo anche la tramvia che sarà realizzata a Campo di Marte, per cui quando ci saranno gli Europei, ci sarà anche questo tipo di risposta. Devo dire che è stato un incontro positivo, ci siamo confrontati sui criteri della Uefa con l'obiettivo di rivederci durante tutto il percorso fino ad arrivare nel mese di luglio che sarà il momento in cui dovremmo presentare la candidatura ufficiale."