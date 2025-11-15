Abodi sugli stadi: “Lavoriamo su 12 progetti. Fatti passi in avanti importanti”

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha commentato la situazione stadi in vista dell’Europeo del 2032. Ecco le sue parole riportate da SkyTg24:
Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato del tema stadi, in vista di Euro32. Ecco alcune novità sui progetti
Non basta la sensibilità sul tema stadi, quella c'è sempre stata, ma se non si traduce in impegni in agenda le cose non si fanno. Milano ha fatto un passo in avanti importante. Roma migliorerà lo stadio Olimpico e Roma e Lazio lavoreranno per impianti all'avanguardia. Lavoriamo su 12 progetti, non c'è mai stata un'operazione di sistema così e sicuramente verrà realizzata. Nel 2026 almeno 3 stadi apriranno nuovi cantieri. Ma al di là dell'Europeo del 2032 che è un acceleratore, entro un anno e mezzo devo consegnare a chi verrà dopo di me un iter già avviato, ma il cambio di ritmo è molto significativo.
