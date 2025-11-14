Viola News
Il solito Berardi: “Sassuolo non è Roma, io non sono Totti. Addio? Mai dire mai”

Domenica Berardi sul suo futuro al Sassuolo
Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, si è raccontato al Corriere dello Sport. Lui che è stato un tormento in casa Fiorentina, spera ancora di lasciare la squadra neroverde:

Sono sincero, stavo per andarmene. Prima di farmi male avevo trovato l’accordo con un grande club, le soluzioni erano state individuate. Tutte. Ma non chiedermi quale, tanto non te lo dico. Ma il club era a strisce. Mi è dispiaciuto non poter fare la Champions, non poter giocare per gli obiettivi più alti. La Champions è qualcosa che vorrei provare da sempre. Passai un mese un po’ così, tra l’arrabbiato e il deluso. Prevalse la gratitudine nei confronti di questo club del quale mi sento e mi fanno sentire la bandiera. Non sono Totti, ma è ugualmente bello e importante. Sassuolo non è Roma, è una questione di dimensioni non solo calcistiche. La Roma è un top club. Futuro? Ho un contratto fino al ‘29, ma mai dire mai

