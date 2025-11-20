L’incontro con la UEFA svoltosi a Nyon, che ha visto la partecipazione della sindaca di Firenze Sara Funaro, dei rappresentanti di Palazzo Vecchio, della dirigenza di ACF Fiorentina e dei progettisti di Arup, si è rivelato positivo. Durante questo primo incontro, a cui ne seguiranno altri, è stato illustrato il piano per la ristrutturazione dello stadio Franchi, tenendo conto dei requisiti UEFA per eventi internazionali.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Franchi, primo incontro Funaro-UEFA positivo: tutti i temi discussi a Nyon
news viola
Franchi, primo incontro Funaro-UEFA positivo: tutti i temi discussi a Nyon
Oggi a Nyon è andato in scena il primo incontro per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi
La discussione non si è limitata all’impianto sportivo, ma ha toccato anche i requisiti EVA (Economic Value Added), un indicatore della performance di un'azienda calcolato come differenza tra il reddito operativo netto e il costo del capitale impiegato per produrre quel reddito, la mobilità urbana tramite tramvie e trasporto pubblico locale, la capacità della città di ospitare eventi di grande scala e l’organizzazione delle aree urbane circostanti lo stadio.
Sono previste ulteriori consultazioni, fino alla presentazione ufficiale della candidatura di Firenze, con scadenza prevista per luglio 2026.
© RIPRODUZIONE RISERVATA