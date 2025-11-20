Franchi, primo incontro Funaro-UEFA positivo: tutti i temi discussi a Nyon

L’incontro con la UEFA svoltosi a Nyon , che ha visto la partecipazione della sindaca di Firenze Sara Funaro , dei rappresentanti di Palazzo Vecchio , della dirigenza di ACF Fiorentina e dei progettisti di Arup , si è rivelato positivo . Durante questo primo incontro, a cui ne seguiranno altri, è stato illustrato il piano per la ristrutturazione dello stadio Franchi , tenendo conto dei requisiti UEFA per eventi internazionali.

La discussione non si è limitata all’impianto sportivo, ma ha toccato anche i requisiti EVA (Economic Value Added), un indicatore della performance di un'azienda calcolato come differenza tra il reddito operativo netto e il costo del capitale impiegato per produrre quel reddito, la mobilità urbana tramite tramvie e trasporto pubblico locale, la capacità della città di ospitare eventi di grande scala e l’organizzazione delle aree urbane circostanti lo stadio.