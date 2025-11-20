Modalità di accesso e biglietti disponibili: tutte le info per Fiorentina-Juventus

Gli abbonati potranno inoltre utilizzare l’App Fiorentina per accedere direttamente ai tornelli. Accedendo alla propria area personale MyFiorentina, sarà possibile mostrare in formato digitale la InViola Premium Card e il relativo tagliando segnaposto. La funzionalità è valida per tutti gli utenti che hanno caricato il proprio titolo digitale sulla InViola Premium Card.