La Fiorentina informa i propri tifosi che, vista l’elevatissima affluenza prevista per la sfida contro la Juventus - in programma sabato 22 novembre alle 18:00 - i cancelli dello stadio Artemio Franchi apriranno con due ore di anticipo, a partire dalle 16:00.
Modalità di accesso e biglietti disponibili: tutte le info per Fiorentina-Juventus
Il club viola invita tutti i sostenitori a raggiungere gli ingressi con largo anticipo, in modo da favorire un afflusso ordinato ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi e dei tornelli.
Gli abbonati potranno inoltre utilizzare l’App Fiorentina per accedere direttamente ai tornelli. Accedendo alla propria area personale MyFiorentina, sarà possibile mostrare in formato digitale la InViola Premium Card e il relativo tagliando segnaposto. La funzionalità è valida per tutti gli utenti che hanno caricato il proprio titolo digitale sulla InViola Premium Card.
Una nota ufficiale della società fa sapere che tali misure sono state adottate per garantire un ingresso sereno e sicuro a tutti i tifosi presenti.
Per quanto riguarda i biglietti, ad oggi, sono attesi al Franchi 21mila spettatori. Restano disponibili ancora pochi biglietti per chi vuole godersi il sentitissimo big match tra Fiorentina e Juventus.
