FOTO – Quando Spalletti litigò a muso duro con un tifoso viola in tribuna

" A Firenze è sempre così". Questa la frase che fece scatenare l'ira dei tifosi della Fiorentina contro Luciano Spalletti, oggi allenatore della Juventus. Era agosto del 2022, il Napoli veniva fermato sullo 0 a 0 al Franchi dalla squadra di Vincenzo Italiano .

Durante il match, l'allenatore toscano si fece prendere dalla foga del momento e rispose in maniera brusca a un tifoso seduto in tribuna. L'ex allenatore del Napoli si sfogò così in conferenza: "Maleducati professionisti, stanno dietro la panchina a offendere tutta la partita. Con i bambini a due metri che li guardano, urlano ‘la tu’ mamma, la tu’ mamma’, hanno dei bambini vicino. A Firenze è sempre così. Parliamo della partita e non dei tifosi della Fiorentina, che offendono sempre".