La Fiorentina annuncia l’ingresso di due nuove figure nello staff di Paolo Vanoli: Giuseppe Mazza, nuovo preparatore atletico al fianco di Giampiero Ascenzi, e Lorenzo Sandri, che assumerà il ruolo di match analyst. Entrambi provengono dalla Primavera e sono stati promossi alla Prima Squadra. Ecco il comunicato:
Vanoli, due nuove figure nello staff: il comunicato della Fiorentina
Nuovi volti nello staff di Paolo Vanoli
La Fiorentina informa che sono entrati a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra viola, Giuseppe Mazza (Preparatore Atletico) che sarà il primo collaboratore di Giampiero Ascenzi e Lorenzo Sandri nel ruolo di match analyst. Entrambi sono stati promossi dalla Primavera alla Prima Squadra
