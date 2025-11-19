Vanoli, due nuove figure nello staff: il comunicato della Fiorentina

Viola News
Nuovi volti nello staff di Paolo Vanoli
La Fiorentina annuncia l’ingresso di due nuove figure nello staff di Paolo Vanoli: Giuseppe Mazza, nuovo preparatore atletico al fianco di Giampiero Ascenzi, e Lorenzo Sandri, che assumerà il ruolo di match analyst. Entrambi provengono dalla Primavera e sono stati promossi alla Prima Squadra. Ecco il comunicato:

La Fiorentina informa che sono entrati a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra viola, Giuseppe Mazza (Preparatore Atletico) che sarà il primo collaboratore di Giampiero Ascenzi e Lorenzo Sandri nel ruolo di match analyst. Entrambi sono stati promossi dalla Primavera alla Prima Squadra

