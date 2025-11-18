“Stay Strong, Amir”: il tributo dei tifosi marocchini al centrocampista viola

Un gesto di grande solidarietà e vicinanza ha caratterizzato l’amichevole tra Marocco e Uganda: i tifosi marocchini hanno esposto uno striscione dedicato ad Amir Richardson.

Redazione VN 18 novembre - 21:13

Un gesto di grande solidarietà e vicinanza ha caratterizzato l’amichevole tra Marocco e Uganda: i tifosi marocchini hanno esposto uno striscione dedicato ad Amir Richardson. Sullo striscione si leggeva chiaramente: “Stay strong Amir”, un messaggio di forza e incoraggiamento rivolto al giocatore in un momento particolarmente difficile dopo la perdita del padre.

Michael Ray Richardson è stato un cestista statunitense amatissimo nella grande Mela e che, dopo l'NBA decise di trasferirsi in Italia, dove ha vestito le maglie di Virtus Bologna e Livorno, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi italiani Lo stesso giocatore ha poi postato la foto dello striscione sul proprio profilo Instagram. (Qui sotto la foto)