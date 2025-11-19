La Bosnia ha pareggiato 1 a 1 contro l'Austria e dovrà disputare i playoff per accedere ai Mondiali. Il ct Barbarez è stato criticato per non aver sostituito un deludente Edin Dzeko e lui, al termine della gara, si è difeso così:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Dzeko delude e scoppia la polemica in Bosnia. Il ct: “E’ uno dei migliori al mondo”
news viola
Dzeko delude e scoppia la polemica in Bosnia. Il ct: “E’ uno dei migliori al mondo”
Il ct della Bosnia difende Dzeko
A volte non è detto che, solo perché un giocatore segna, poi abbia più energia durante la partita o diventi necessariamente il protagonista. La mia è stata una scelta precisa: Dzeko è tra gli attaccanti migliori al mondo, sa ricevere il pallone e smistarlo ai compagni in modo ideale. Questo era particolarmente importante quando eravamo costretti a mantenere un baricentro basso. In quei momenti serviva qualcuno che ci permettesse di respirare e recuperare energie, e un profilo come Dzeko è perfetto per questo. Quando qualcosa funziona, non è automatico che vada cambiata. L’infortunio di Karić ci ha costretti a fare una scelta diversa da quella che avremmo voluto. Abbiamo quindi provato a irrobustire la zona centrale, passando al 4-5-1, per limitare le avanzate degli austriaci. In un certo senso, la soluzione ha dato buoni risultati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA